大陸無錫市房地產調控領導小組辦公室26日發布通知指出，無錫市房地產市場管理和監測中心在調查分析基礎上，形成本市二手住房成交參考價格。而無錫只是對二手房價格進行管控的大陸諸多城市之一，從今年2月深圳率先推出二手房成交參考價格機制後，已有多個熱點城市陸續跟進。

據大陸財聯社報導，政府直接對二手房定價，效果可謂立竿見影。據易居研究院統計資料顯示，全大陸最早落實二手住房成交參考價制度的深圳，上半年二手房價累計已下跌每平方公尺1萬936元（人民幣，下同），價格縮水幅度達15％。與此同時，實行二手房指導價政策的城市，成交量均呈明顯下降態勢。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，二手住房成交參考價制度的推進，成為今年二手房市場最重要政策，進一步體現了大陸官方對房地產全方位監管的導向。後續此類政策推進過程中，地方政府、仲介、房東和購房者等都應該積極作調整。