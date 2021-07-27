男子李昆霖，2016年11月在光台中復路一設計公司擔任油漆工不到1個月，不滿何姓前老闆給他的工資少2000元；酒醉想搭客運又被趕，竟返回設計公司騎樓下縱火，釀成何家3人死亡。一審、二審及更一審均認為他惡行重大判處死刑，但更二審出現大逆轉，台中高分院合議庭認為，李男因不確定故意殺人，不符《兩公約》「情節最重大之罪」，撤銷死刑判決而判無期徒刑，本案仍可上訴。

台中光復路一棟6樓透天厝的1樓油漆行，在2016去年11月發生火警，造成老闆何秉權的大伯何炎燈（61歲）和父親何明通（56歲）命喪火窟，祖父逃生後也因受傷餘2周後過世。

涉嫌縱火的男子李昆霖於2016年10月1日受雇擔任油漆工，工作不到1個月，27日被指派到新竹某工地，卻在工地飲酒被老闆告誡，李男因而請辭。 案發當天，李男喝了酒到油漆行結算薪資，認為老闆付的少2千元，兩人發生口角，拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。

李男原想搭統聯、阿羅哈客運回高雄，滿身酒味被拒絕，李男不滿在車站鬧囂，被通知到場警員帶回警局；11/11日凌晨返回租所，隨即步行外出到油漆行騎樓，在騎樓鐵門潑灑甲苯、松香水等易燃物後點燃，造成2死多傷慘劇。

李男被逮後先辯稱，他有新工作不會去放火，後又改口他只是經過；警方調閱監視器畫面，發現李男在火警發生前手持點燃的香菸出現騎樓；離開後1分鐘後就起火，縱火後還回頭看，見現場冒出大火，才從容步行離開。台中地院法官認為，李男所犯為「情節最重大之罪」，依殺人罪判死刑。

二審法官也認李昆霖明知公司建築物內有人居住，且兩側連棟相鄰同為有人居住，公司1樓及騎樓堆放多項易燃液體的高危險場域，竟刻意潑灑易燃性液體引發火災，造成無法彌補的損害。

縱火行為惡性重大至極，對社會安全危害性重大，已無需考量「教化可能性」，仍判處李昆霖死刑、褫奪公權終身。更一審也維持原判決。

案經上訴後，台中高分院合議庭認為，李男因不確定故意殺人，不符《兩公約》「情節最重大之罪」，依規定不得判處死刑，因此撤銷死刑判決而判無期徒刑，本案仍可上訴。