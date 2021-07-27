女子舉重59公斤級A組比賽今天下午登場，副總統賴清德表示，郭婞淳的金牌大滿貫，就剩東京奧運金牌這個最後的拼圖。呼籲國人把祝福跟鼓勵放前面，把歡呼跟祝賀放後面，今天下午一起為郭婞淳加油打氣！「全民給力，一起完成金牌拼圖！」
賴清德表示，拿下世大運、亞運、亞錦賽、世錦賽的金牌，郭婞淳的金牌大滿貫，就剩東京奧運金牌這個最後的拼圖。
他說，把自己當作最大的對手，是郭婞淳對自己的要求，在幾次大型國際賽事中，郭婞淳曾因受傷、緊張、身體不適或心緒不集中而表現失常，一面面金牌的背後，是她曾自責落淚，更加苦練的結果，也累積了眾多金牌以及保有女子59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總合247公斤的3項世界紀錄。
中華舉重隊總教練林敬能形容郭婞淳的訓練狀態是「就算比你們強，還是比你們更認真」，因為她承受的壓力、她要舉起的重量，已經超過我們的想像！
賴清德指出，女子舉重59公斤級A組比賽，下午就要登場，把祝福跟鼓勵放前面，把歡呼跟祝賀放後面，「現場就交給教練跟選手，今天下午請一起為婞淳加油打氣！」
另外，在亞錦賽抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤橫掃3面金牌，一戰成名的陳玟卉，將代表台灣出戰女子64公斤級的硬仗，勁敵是來自哥倫比亞跟加拿大選手，他說，這是陳玟卉第一次叩關奧運，預祝能全力以赴、超越自我，拼出最好的成績！
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