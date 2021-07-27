姜姓駕駛今年1月遭後車追撞，他因為沒發現直接離開，事後卻被檢舉肇事逃逸，挨罰3000元、吊扣駕照1個月。姜男不服提起行政訴訟，台北地院行政訴訟庭認為，兩車都只有輕微刮痕，撞擊力道顯然不大，且案發時後車乘客也說「他（指姜男）不知道耶」，姜男的確可能沒注意到被撞，遂判決撤罰，可上訴。

姜男今年1月22日上午10時許開車行經北市文山區南路二段巷口，突遭後車追撞，但他沒有停車報警，事後被檢舉肇事逃逸，公路總局新竹區監理所因而裁罰姜男3000元，並吊扣駕照1個月。

姜男提告抗罰，主張他當時在等待左轉進入巷子，並未察覺被撞，且追撞他的駕駛也沒有按喇叭提醒他，且他的車子有老化、脫漆痕跡，看不出有車禍的刮痕，他直到數日後警方通知他做筆錄，才知被撞。

北院勘驗後車的行車紀錄器，發現車禍發生後，車內乘客曾說：「他不知道耶，他還轉走了耶」，追撞駕駛也確實未按喇叭；另外，根據交通事故初步分析表，可知肇事原因是後車駕駛與乘客聊天，未注意車前狀況。

北院認為，姜男的車除有老化呈現的脫漆、白斑痕跡外，並無任何凹損，後車追撞後也只有輕微刮痕，顯然碰撞力道不大，因此採信姜男的主張，判決撤罰。