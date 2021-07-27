隨著疫情逐漸緩解，全國7月27日正式降為二級警戒，逾兩個月的防疫生活不僅帶來前所未有的居家體驗，也改變了大眾的消費型態。即時外送平台 foodpanda 觀察五月中疫情升溫前後的訂單數據，首度發表疫情後的 3 大消費者趨勢，更發現許多讓人意想不到的消費習慣改變與洞察，包含外送需求大幅提升、居家防疫宅出新樂趣、消費者對花費更為精打細算等。

foodpanda 董事總經理方俊強分享：「居家防疫讓消費者探索新的消費型態，消費者訂購外送頻率大幅增加，我們更觀察到許多有趣的消費行為改變。foodpanda 透過大數據分析貼近消費者需求，期望提供用戶更豐富多元的選擇。」

foodpanda 觀察五月中疫情升溫前後的訂單數據，首度發表疫情後的 3 大消費者趨勢，分別是外送需求大幅提升、居家防疫宅出新樂趣、消費者對花費更為精打細算等。（foodpanda提供／黃慧雯台北傳真）

觀察一：外送單量成長 3 成！從美食到生鮮雜貨，豐富選擇滿足多元需求

全民宅家防疫，紛紛透過美食外送、外帶解決三餐，自五月中疫情升溫以來， foodpanda整體訂單量成長近 3 成，消費者的每天的平均訂餐次數也同步提升，更顯示疫情期間用戶高度仰賴外送平台。疫情也帶動自煮風潮，因大眾減少出門頻率，轉由生鮮外送取代外出購物，而交通、治裝費的減少，也讓消費者願意吃得更講究， foodpanda 生鮮食材類訂單數更成長 5 倍之多，尤其雞蛋、肉品、有機蔬菜等訂單需求大幅提升！

疫情期間，外送平台更成為餐飲業新出路，除可在疫情期間增加收入來源，更能突破地域限制，為店家帶來更多潛在顧客。 foodpanda 於疫情期間，提供新進且位於疫情熱區的雙北店家上架優惠，協助餐飲夥伴數位轉型。 foodpanda 觀察到過去多以內用為主的餐廳，如：火鍋、燒肉、餐酒館到星級餐廳等，近期紛紛加入外送行列，整體合作店家新增逾 2 成。此外， foodpanda 開拓傳統市場外送服務，甫上線即獲好評。

觀察二：宅在家找樂子！居家健身成長1.6倍、罪惡系美食4倍熱銷

居家期間雖然減少與人互動頻率，但也讓大眾更認真透過各種方式找樂子，打發居家時間。三級期間不便外出運動，也帶動熊貓超市健身用品成長 1.6 倍，許多消費者開始嘗試瑜珈、重訓等居家運動，趁著居家期間誘惑減少好好控制體重。雖疫情下大眾健康意識抬頭，也有另一派消費者崇尚透過滿足食慾自我療癒， foodpanda 發現疫情期間「罪惡系」美食包含炸物、點心、手搖飲等訂單整體成長 4 成，大幅超過健康、養生餐點類訂單，炸物熱銷品項包含：甜不辣、薯條、雞皮、雞排等，國人熱愛飲品珍珠奶茶更是持續蟬聯手搖飲熱銷品項第一，推估長期待在家難免苦悶，不能外出之餘只能透過美食釋放壓力。

觀察三：花錢更精打細算！外送訂單客單價成長超過 1 成、 pandapro 訂閱數大增 70%

疫情讓許多民眾感受到經濟壓力，從日用雜貨到休閒娛樂用品，價格都成了消費者最重要的考量因素。 foodpanda 表示，疫情期間外送客單價則成長超過 1 成，進一步分析發現若是小家庭或僅一個人在家時，多數消費者會選擇一次購足整日餐點，甚至一次下單一個禮拜份的手搖飲料，來節省外送費用。 foodpanda 為消費者省荷包，提供訂閱制「pandapro 」，搭配多重優惠，包含單筆訂單滿額 $179 享無限次免運、生鮮雜貨 95 折優惠券、外帶自取享額外 5% 折扣及上千家指定店家優惠等。疫情期間 pandapro 訂閱用戶不僅增加逾 70% ， 訂閱用戶平均下單次數更是非訂閱者的 3 倍之多！