台中市府消保官日前處理一起消費爭議案，新車主與原車主辦理機車車輛過戶，雙方協議機車強制險及任意險，都由原車主移轉給新車主，雙方誤以為監理站辦理機車過戶及強制險轉讓後，任意險一併轉讓完成，直到新車主發生車禍事故需申請理賠，才發現任意險並未轉讓，導致無法申請理賠，衍生相關消費爭議。

台中市法制局路長李善植表示，二手機車過戶時，如原車主己經購買機車任意險，縱使交易時同意將任意險移轉給新車主，買賣雙方還是要向保險公司辦理保險契約移轉事宜，才發生移轉效力，日後新車主如發生交通事故，始能依任意險契約向保險公司申請任意險理賠。

民眾代步的機車，尤其是重機單價不菲，很多車輛首購族會選擇購買二手機車，也會希望購買任意險，如竊盜損失險

車體損失險、第三人責任險等各種附加保險分擔風險。台中市政府法制局表示，二手機車過戶時，如原車主已經購買機車任意險，縱使交易時同意將任意險移轉給新車主，買賣雙方還是要向保險公司辦理保險契約移轉事宜，才發生移轉效力，日後新車主如發生交通事故，始能依任意險契約向保險公司申請任意險理賠。

李善植指出，二手機車過戶時，依強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法第9條規定，機車強制責任險可以由監理單位出具《機車強制汽車責任保險契約權益轉移通知書》，通知保險公司辦理投保資料移轉事宜，強制責任險就會隨著機車過戶而自動移轉至新車主名義。

但機車「任意險」並不是強制投保，不適用上開規定，新車主如欲投保任意險，除自行投保外，仍需與原車主一起至保險公司確認投保事宜，向保險公司提出申請，始能將原車主之任意險保險契約移轉至新車主名義，這點很多消費者不清楚，一旦疏忽，日後就無法申請保險理賠，損失不小。

消保官提醒原車主，如果新車主不打算承受任意險者，原車主要記得洽保險公司終止任意險契約，把剩下的保費拿回來，以保護自己的權益。

市府為減少類此爭議的發生，近期將會行文金管會，對於同一保險公司承保同一機車之強制險與任意險者，強制險因車輛過戶而轉讓時，應主動通知原車主前來辦理保險終止或保險轉讓事宜，讓原車主了解任意險尚未移轉的事實，如有移轉任意險約定者，將可及時通知新車主辦理任意險移轉；如無移轉任意險約定者，原車主亦可及早辦理保費退還事宜，保障自己權益。