玄彬和孫藝真（又譯：孫藝珍）前年演出《愛的迫降》頻傳假戲真做，今年初《Dispatch》爆出兩人約會照片，雙方才認了交往中，傳聞兩人好事近，玄彬甚至為了準備婚禮停工一年，但公司沒承認。近期有民眾巧遇同為大明星的兩人私下約會，還一同穿著白色高爾夫球情侶裝現身放閃。

玄彬與孫藝真先前多次傳出熱戀消息，但雙方均以「好朋友」帶過，今年《Dispatch》爆出「元旦情侶」即是玄彬跟孫藝真，兩人當時被爆交往8個多月，私下更是被拍常一同去打高爾夫球約會，知情人指雙方拍完《愛的迫降》後，才察覺彼此的感情是真的，去年玄彬飛到約旦拍攝電影《交涉》，孫藝真也忙拍電影《CROSS》，聚少離多才讓兩人更珍惜相處時間。

玄彬、孫藝真被拍現身商場約會。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

出道20年的孫藝真因此首度認愛，還在IG寫下：「很感謝能遇到很好的人，也會努力維持這段感情」。後來玄彬被爆已認定孫藝真搬家，秘密買進超大坪數、隱密度高的新房，價值約48億韓元（約1.2億台幣），最快2022年舉行婚禮，但公司回應是藝人隱私，否認為結婚才買新房子。

玄彬、孫藝真因戲結緣，但之後多次被拍到約會的場地總離不開高爾夫球場，近日兩人更是被民眾直擊穿著白色高爾夫球裝現身運動用品店，孫藝真頭戴著遮陽帽，身上穿著白色無袖短T，玄彬則戴著鴨舌帽、穿著白色POLO衫，而店員正在兩人面前忙著介紹，雙方難得現身商場約會的背影也引來討論，網友紛紛說：「看服裝這是又打高爾夫之前後去逛的商店。上一次也是」、「好配，膚色差」、「幸福久久哦」、「哈哈，又被目擊了，看背影都好甜」。