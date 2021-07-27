疫情期間在家常煩惱要吃什麼嗎？「高雄好家載」優選高雄上千家美食餐廳，不管是異國料理，還是在地美味，葷素食任你挑；高市府現更加碼推出「時時送」，每小時抽出100組199元的防疫互助碼，讓你在家安心宅，又有機會再拿防疫加菜金！

高雄好家載app，時時送上高雄美食到家。（高雄市政府提供）

「高雄好家載」合作店家各個都端出拿手菜，用實惠的價格就可享受星級料理，無論古早台式風味還是異國特色餐點，在防疫期間還能嚐遍世界。上游直送平價又新鮮，海裕屋推出海陸雙拼幸福便當，讓你時時嚐鮮；滿滿日式書卷氣息，蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE-WIRED CHAYA茶屋的日式料理，給你防疫輕鬆選；歐式經典現做，長堤101歐式廚房，帶你品嚐歐式美味，想要吃到更多異國美食，還可參考大立百貨的食懷牛排&葡萄酒餐廳或金窯義式料理。

若想嚐在地美味，從中西式料理到美味甜點，高雄福華飯店的星級料理將是首選；喜愛高雄經典台菜風味的人，和逸飯店推出的主廚精選爌肉餐盒，絕對不容錯過；高雄在地狂推的筋華園牛肉麵，豬肉湯麵、水餃也是好滋味，推薦給不吃牛肉的民眾；至於在地飄香40年的鄧師傅功夫菜，菜色豐富多樣，激推手路菜滷蹄膀；也有依月令食材精心熬煮粥品及私房菜的十二月餐廳雙人套餐可供選擇。

吃素的市民也別擔心，知名素食餐廳哥文達手作瑜伽蔬食Pizza與菜根香人文素食餐廳，也提供素食披薩與便當供您選購。在防疫期間，運動量也不免減少，此時醇粹商行和灣家廚房合作的低脂雞肉餐盒就是追求健康的選擇，若想犒賞自己，也可嘗試手做司康和招牌鮮奶茶的組合。

用好家載訂餐，也別忘了登錄「時時送」抽199元的加菜金！高市府提醒市民朋友，盡速至「高雄市政府LINE官方帳號」登錄，才有機會抽中每小時100組的「防疫互助碼」；時時送已於日前起跑，於8月10日截止前，每日將送出1000組，總共將送出2萬組，越早登錄機會越大！

抽中「防疫互助碼」的幸運民眾，請於5日內至LINE熱點「高雄好家載」專區，點選「時時送199元合作店家」進行訂購，並於備註欄輸入防疫互助碼，系統將於訂購後隔日起5個工作天後，將199元的加菜金回饋至個人的LINE Pay Money帳戶中。

民眾在使用「防疫互助碼」前，需確認LINE Pay Money帳戶是否有完成開通，並為正常使用狀態，始能順利獲得加菜金；還未申請的市民，可參考註冊教學。LINE Pay Money儲值金可繼續在「高雄好家載」平台購買餐點、生鮮蔬果漁貨或生活百貨，也可在高雄地區使用乘車碼搭乘大眾運輸，甚至可提領至銀行帳戶中換現金！

疫情雖然較為緩和，但高市府仍呼籲市民朋友減少不必要的移動，使用「高雄好家載」就可防疫在家輕鬆點、星級美食任你選，享受美食還有機會獲得防疫加菜金，更能幫助餐飲店家與計程車業者度過難關，也讓自己和家人更加放心。