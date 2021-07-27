屏東縣長潘孟安針對疫情進行施政報告。(林和生攝)

因疫情延期2個多月的屏東縣議會定期會27日重新開會，由屏東縣長潘孟安進行施政報告，近50分鐘時間，潘針對疫情詳細說明，報告結束後，大會主席副議長盧文瑞突然宣布散會，讓台下議員感到錯愕，屏東縣議員蔣月惠更直批，等於剝奪問政權益，直接大罵根本是王八蛋。

屏東縣議員唐玉琴指出，自己超過10年的議員生涯，第一次遇到這種狀況，原本想針對疫苗施打問題向縣長請教，沒想到主席突然宣布散會，坦言非常錯愕。

縣議員陳揚也認為，這種突襲式的手法真的讓人難以接受，其實停會超過2個月，很多急迫性的問題民眾很想知道，包括再過1個多月就要開學，縣內教師疫苗施打情況、還有相關防疫措施，都待縣府團隊向大眾說明，只能說這種狀況真的令人傻眼。

情緒激動的蔣月惠強調，自己8點多就到議會等著質詢，沒想到還沒開口，主席就大槌一敲、宣布散會，這不僅剝奪議員職權，更是王八蛋的行為，不排除要到議會前抗議。

對此，盧文瑞解釋，議會在局處業務報告時有15分鐘的質詢時間，加上自己的總質詢40分鐘，都有足夠問政時間，考量正值疫情期間，不適合群聚，因此才會宣布散會。