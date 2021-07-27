繼首場爆冷門輸給土耳其，中國女排迎來了東京奧運2連敗，面對強隊美國，教練郎平依然沒有改變首發陣容，朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、龔翔宇、丁霞、王夢潔「7仙女」，可惜，中國女排還是未能取勝，再以0-3輸球。大陸球評認為，這一戰並非沒有可以稱讚的地方，相比於首戰土耳其狀態低迷，此戰中國女排眾將狀態已好轉，雖然再輸美國女排以後，小組出線前景變得有些危急，可是還有著俄羅斯、阿根廷兩仗，中國女排小組出線前景並不渺茫。

大陸「小來聊體壇」微信公號消息，比賽一開局，中國女排再度以0-2開局，之後則迅速追上比分，可張常寧兩次4號位強攻被攔回，分差來到2分，而朱婷打出強勢進攻，丁霞探頭被防死，好在顏妮的攔網回來了，朱婷的調整強攻也有，中國女排實現反超，而朱婷再現「鷹眼」本色，張常寧、顏妮、龔翔宇攔網立功，中國女排領先3分打停美國女排。

可是之後進攻、一傳連續失誤，被對手反超，而僵持一段時間之後，中國女排進攻難以下球，被對手領先3分，郎平則是換上李盈瑩，李盈瑩、朱婷進攻得手追平比分，李盈瑩關鍵時刻連續得手，令兩隊打至延長分，可惜，朱婷強攻未果，被對手反擊，最終以27-29惜敗。

第2局之時，李盈瑩2次強攻得手，袁心玥2次背飛打成，這令中國女排處於領先，而美國女排則是憑藉著拉爾森、湯普森等人的進攻得手咬住了比分，龔翔宇進攻得手之後接著被攔，中國女排被追平比分，郎平暫停調整，朱婷強攻得手，之後2對開始相互得分，而在美國女排反超以後，郎平2點換3點，張常寧、姚迪上場，張常寧2號位強攻，打破僵局，朱婷連續進攻得手，咬住了比分，而姚迪發球立功，將分差縮小至1分，不過局末階段，中國女排有些混亂，雖然挽救2個局點，可還是以22-25再輸一局。

第3局之時，龔翔宇重回首發，李盈瑩後攻失誤，袁心玥背飛打成，龔翔宇進攻得手，2隊比分咬得很死，不過中國女排的進攻還是有些問題，好在美國女排失誤增多，中國女排還是咬住了比分，而局中階段，朱婷、袁心玥、龔翔宇的進攻有所復甦，一直和美國女排打得較為膠著，不過在局末階段，中國女排的進攻還是受挫，在李盈瑩2次強攻被攔之後，郎平換上張常寧，張常寧強攻為中國女排打破僵局，劉曉彤則作為發球替補上場，可惜也沒有起到較好的作用，張常寧雖然奮力追分，可最終還是被巴奇一錘定音，以21-25再輸一局，以0-3輸球。

不得不說，中國女排再度以0-3輸球，令眾人都是有些難以接受，而導致這一戰失利的主要原因，其實還是進攻受挫，整場比賽下來，朱婷和李盈瑩的進攻雖然都有所復甦，可在關鍵時刻，還是出現了不小的波動。

而張常寧和龔翔宇的進攻在這一戰更是十分低迷，而顏妮的攔網雖然復甦，可進攻表現不甚理想，這令中國女排遲遲無法打開局面，再加上中國女排的整體防守等方面有著較大的問題，最終在東京奧運會遭遇了兩連敗。