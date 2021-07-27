美食部落客踢小米也搶在第一時間到新竹都城隍廟小吃攤解饞。（踢小米提供／邱立雅竹市傳真）

新竹都城隍廟降級後首日營業，攤商們心情是既期待又怕受傷害。（邱立雅攝）

新竹都城隍廟城小吃攤閉關2個多月，27日上午10時正式營運，吸引不少嘴饞的民眾前來碰碰運氣，連新竹本地美食部落客踢小米也搶在第一時間讓口腹之慾解封。攤販們則表示，降級後所有攤商心情是既期待又怕受傷害，但悶了兩個多月終於能開張，真的是很開心，也希望人潮早日回籠。

5月13日疫情警戒3級以來，城隍廟小吃攤全數停業，甚至微解封也未能開放外帶，27日終於降級，前一天攤商整理環境的時候，就吸引路過民眾紛紛探問：「營業了嗎？」27日當天一開門，就有不少忍了2個多月的民眾搶在第一時間消費解饞。

美食部落客踢小米也在首波消費之列，他表示，城隍廟小吃是很多新竹在地人回憶的味道，自己平常是偶爾來吃，但疫情一關門就是2個多月，非常想念，於是趁降級第一天趕快來品嘗朝思暮想的美味，順便體驗一下在防疫規範之下如何享用美食。

城隍廟小吃攤管委會指出，開放首日採單一進出口即實聯制，之後將開放所有出入口進出，各攤商準備QRcode，消毒方面，每小時用次氯酸水擦拭料理檯，餐桌採隔板或梅花座二擇一，每個攤商也字制透明隔板及透明簾，防疫措施拉到最高。

「看到客人真的好開心。」鄭姓攤商表示，2個多月沒收入內心很恐慌，面對疫情降級終於可以開業也是既期待又怕受傷害，尤其擔心開放後又出現染疫者足跡，又是一番大消毒與清潔，雖然開放首日來客數沒有想像得多，還是期待疫情盡早結束、來客數回升。