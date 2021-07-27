大陸持續去槓桿，當地國家金融與發展實驗室最新報告指出，大陸第二季的宏觀槓桿率下降2.6個百分點、報265.4％，整個2021上半年共下降4.7個百分點，且已是連續第3季下降，狀況實現橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）的「完美去槓桿」。

國家金融與發展實驗室27日公布「2021年二季度中國槓桿率報告」顯示，大陸第二季宏觀槓桿率下降2.6個百分點，其中非金融企業部門槓桿率降幅2.6個百分點最大，

國家金融與發展實驗室國家資產負債表研究中心祕書長劉磊指出，預估2021下半年桿率會稍有下降，但下降速度減慢，年末槓桿率或將達到263％左右的水平，全年下降8個百分點左右。

該報告也評價，上半年宏觀槓桿率的表現實現達里歐的「完美去槓桿」，這種模式是指貨幣支持適度，實體經濟增長，名義增長高於名義利率，最終實現去槓桿。由於名義經濟增速較高，能讓一般物價水平維持在低點。