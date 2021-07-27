第四輪疫苗預約接種今上午10點開跑，38歲以上的民眾可登入系統預約，但一名43歲的男網友稍早登入平台後，卻發現自己不符合接種資格，讓他超傻眼。對此，網友們推測恐是2原因造成這樣的慘劇，可能忘了登記意願或只勾到莫德納疫苗，而原PO檢查後發現自己真的沒登記意願，但如今平台也不開放民眾意願登記，讓他直呼真的想哭。

一名男網友今天在PTT上發文表示，因為工作的緣故，他急需打疫苗，而他是民國67年底出生（43歲），因此大約早上10點他就上去登入系統想預約打疫苗，卻發現自己不符合資格，讓他當場大傻眼，忍不住發文詢問大家「這到底是怎麼回事？」

網友們推測出現這樣的慘劇僅兩種可能，「忘登記疫苗接種意願」和「只勾選打莫德納疫苗」。不少人網友指出，如果是想要打莫德納疫苗，恐怕還有得等。不過，原PO也可能是忘記登記意願，現在這些接種名額是給有登記意願的人打的，所以如果先前沒有上去系統登記，那恐怕就無法預約打疫苗了，可憐啊！

原PO後來也留言表示，他應該是忘記做疫苗接種意願登記，不過，現在疫苗預約平台也不開放民眾進行意願登記了，真的想哭。

許多網友表示，疫苗意願登記的時間還有延長，政府也宣導很多次，最後還是沒上去登記真的只能怪自己了。不過，也有網友認為，意願登記關掉也很鳥，畢竟人難免有忘記的時候，難道不可以補？

根據中央流行疫情指揮中心公告，自7月19日中午12點起平台暫停意願登記，後續將視新到貨疫苗狀況，再重新開放登記及修改。

一名43歲的男網友今登入平台預約疫苗，卻跳出「不符合資格」的訊息，結果竟是先前忘記登記意願了。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

第四輪疫苗預約接種，開放1983年12月31日(含)以前出生者（38歲以上的民眾）及第三期符合資格者，但受烟花颱風影響暫停接種者或已收過簡訊未預約者預約，符合資格的民眾可在7月27日上午10點至7月29日中午12點前登入平台預約打疫苗。