中角灣至跳石海岸觀海平台護欄拆除作業。（金山區公所提供）

金山水尾停車場撤除三角錐。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝呼籲宗教場所及宗教集會活動請遵守防疫規範。（金山區公所提供）

今（27）日至至8月9日降為二級警戒，新北市金山區公所呼籲，民眾持續配合防疫規範及維持個人防疫好習慣，室內外全程戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能預防病毒再次傳播，守護彼此的健康安全。

金山區公所表示，自三級警戒管制以來，金山區公所與金山警分局每日進行聯合巡查及防疫宣導，雖然目前疫情已漸漸控制，而警戒標準降至第2級，但因金山區為民眾旅遊熱門景點區域，為免鬆綁造成防疫破口，故部分熱門景點仍持續進行封閉，暫時不對外開放。

金山區長廖武輝指出，雖然全國疫情警戒正式調降至2級，但仍不能鬆懈，呼籲都繼續遵守防疫規定，避免群聚而造成防疫破口，金山區部分景區（點）仍將維持嚴格執行封閉、並落實室內外全程配戴口罩，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發；希望藉以防止疫情傳播，才能儘快回到正常生活。

一、持續封閉至8月9日景點：

（一）金山區5座溫泉公共浴室（金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏溫泉公共浴室）及磺港溫泉戶外泡腳池。

（二）金山區9間市民活動中心。（磺港、清泉、六股、五南、重和、豐漁、萬壽、美田、六三市民活動中心）

（三）中角灣遊客中心、中角灣衝浪基地及金山區周邊沙灘。（含金青沙灘、水尾沙灘）

（四）金山區內3座籃球場。（磺港籃球場、三界籃球場、中角籃球場）

（五）金山運動休閒廣場。

（六）金山區各公園綠地涼亭、遊具及體健設施。（公館崙公園、虎豹獅象綠地、豐漁公園、流蘇公園、杜鵑公園、櫻花公園）

二、7月27日起開放景點：

（一）金山遊客中心、獅頭山公園步道 （涼亭仍封閉）。

（二）磺溪頭清水園區、水尾漁港旁景觀橋平台、水尾漁港觀海停車場、水尾公有停車場、中角灣至跳石海岸觀海（台2線35km至39km）平台（靠海側）、跳石公廁。