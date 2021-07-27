2018年在艋舺青山宮遶境活動發生槍擊命案，萬華角頭陳竑諺開槍尋仇，造成1死1傷，被檢警拘提時又趁機脫逃，逃亡7天才落網。一審依槍砲、傷害致死、脫逃等罪判刑10年及可易科罰金的6月，高等法院27日駁回上訴，除脫逃罪部分定讞，其餘仍可上訴。

判決指出，陳男因林姓友人與趙姓男子不睦，得知趙男2018年11月30日凌晨會去觀看艋舺青山宮遶境活動，遂帶一把改造手槍，陪同林男與趙男等人談判。

後來雙方一言不合爆發衝突，陳男先朝地面開1槍恐嚇，未料流彈射穿一旁楊姓民眾右膝，陳趕緊逃跑，魏姓民眾等人見狀追上前抓人，雙方拉扯期間，陳為了掙脫，竟朝魏男右前大腿開1槍，致魏男大量出血，送醫不治。

員警獲報趕往現場，發現陳男頭部受傷，先將他送醫，檢察官並在陳男出院後聲請羈押，但台北地院認為檢警逮捕移送法院已超過24小時，裁定駁回，陳男獲釋後又回到醫院治療。

檢察官後來再發拘票拘提陳男，陳男見到員警前來醫院，即假裝身體不適，要求員警不要戴上戒具，再趁隙打電話給友人，請友人開車到醫院載他逃逸，直到7天後才被逮捕到案。