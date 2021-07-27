封測廠超豐(2441)將於今（27）日下午召開法說，公布營運概況及展望，投顧法人看好2021年第二季獲利可望連4季創高，下半年旺季營運樂觀。超豐今日股價開高後放量勁揚4.32％至91.8元，蓄勢再戰23日觸及的93.2元新高，截至午盤維持逾2％漲幅，領漲封測族群。

超豐6月自結營收15.88億元，月減2.71％、年增達33.11％，創同期新高、歷史第三高，帶動第二季營收48.13億元，季增達14.19％、年增達34.13％，再創歷史新高。累計上半年營收90.29億元、年增達31.59％，續創同期新高。

超豐受惠貿易戰及新冠肺炎轉單效應，擴產規模效益自去年起逐步顯現，受惠產能供不應求，今年營運動能續旺。雖然移工群聚染疫事件略微影響6月營收，但投顧法人預期第二季稅後淨利可望「雙升」突破10億元、連4季改寫新高，每股盈餘（EPS）估達1.8元。

展望後市，超豐表示微控制器（MCU）需求強勁，音訊及電視晶片、筆電用鏡頭等需求續強，持續挹注下半年封測訂單動能，目前稼動率維持95～96％的近滿載高檔、訂單能見度已達第四季，對下半年旺季營運展望樂觀看待。

超豐21日股東常會通過配息3.1元，並完成董事全面改選，會後董事會推舉集團執行長謝永達接任董事長。公司表示，主要為考量永續經營而啟動傳承計畫，原董事長蔡篤恭仍續任董事。公司尚未公布除息日。