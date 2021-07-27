林口出現神祕嬌客領角鴞。（林口區公所提供，李文魁攝）

林口溪沿岸可以看到大冠鷲。（林口區公所提供，鹿士華攝）

林口多數公園可見的黑面麻鷺。（林口區公所提供，李文魁攝）

自三級警戒以來，新北市林口區公所封閉公園、登山步道等等設施，避免群眾發生群聚，而許多公園及登山景點，歷經超過兩個月的封鎖後，保育類動物翠翼鳩等陸續現蹤，生態也陸續恢復平衡。林口區公所呼籲，今（27日）降為二級警戒，持續呼籲民眾仍應保持低度活動。

林口區公所表示，李文魁去年自林口區公所退休，是一位鳥類攝影愛好者，平日喜愛追逐鳥蹤拍攝飛禽，常常要凌晨起床摸黑出門，像是保育類動物翠翼鳩，因非常少見又怕生，甚至要帶著偽帳躲在裡面，在溼地蹲點才有可能拍到。

另外因疫情三級警戒長達2個半月的時間，戶外活動減少生態漸漸復甦，近日在林口公園或山區發現有些稀有的鳥類或候鳥回來了、族群數量也多了，保育類的本土八哥過境鳥白眉崠、稀有的紅尾崠及國寶鳥台灣藍鵲都曾看過牠們的蹤影。林口的多數公園都可以看到黑冠麻鷺，而林口的國小預定地曾看過領角鴞，另外每日早上接近中午的時間在林口溪沿岸抬頭往上看可以看到大冠鷲在天空翱翔準備覓食。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，林口的公園及相關步道，在原始設計的時候，就特別重視生態均衡，在環境清潔工作、修剪草皮部分，也會要求清潔人員避免使用傷害環境的工具或藥物，例如運用平腹小蜂取代藥物來防治荔枝椿象，目的都是希望我們的環境能夠永續，民眾在公園活動也能安心。

鄭舒文表示，防疫期間公所對公園的改造也未間斷，位於民享路底的宗北公園，公所運用其濕式滯洪池公園的特性，設計為生態觀察池，周池邊植有水生植物，近日發現蝌蚪、紅蜻蜓已經先一步進駐；另一處松柏公園則是由既有的寵物公園去做優化，許多可愛狗狗造型的元素在內，上述公園已經在最後檢修階段，俟完成後也將盡速開放。

林口區長藍品畯表示，雖然已經下降為二級警戒，公園以及登山步道即日起開放，但由於疫情變化快速，稍有不甚，就會捲土重來，目前公園遊具、器材等仍不對外開放，希望所有民眾，仍然要戴口罩、勤洗手、維持社交距離，保持低度活動，一起來維護林口生態的多樣性。