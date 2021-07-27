大陸國家金融與發展實驗室（NIFD）近日發布《2021年第2季中國槓桿率報告》指出，今年第2季宏觀槓桿率下降了2.6個百分點，為265.4％；上半年共下降4.7個百分點，《報告》評價稱，這實現了達裡奧意義上的「完美去槓桿」。

根據第一財經報導，整體儘管上半年實現「完美去槓桿」，但背後仍有隱憂。《報告》提出主要體現在4方面，包含第一PPI與CPI差距擴大，擠壓下游行業利潤和生存空間；第二是企業持續大幅去槓桿，擔心由此引發資產負債表式衰退；第三是實體經濟恢復放緩，消費不及預期，基建低迷，出口增速開始下降，以及地方融資平台多半為僵屍企業，違約風險較大。

展望大陸第3季及下半年宏觀槓桿率走勢，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉分析，預計宏觀槓桿率可能會趨穩並略有回落。從經濟增長角度，今年經濟增速或呈「前高後低」，後面3季逐季回落，到第4季經濟增速可能回到6％左右，這意味下半年經濟增速不會再出現大幅回升。

而所謂「完美去槓桿」指的是貨幣支持適度，實體經濟增長，名義增長高於名義利率，最終實現去槓桿。其中的關鍵就是經濟名義增速較高，且不會引起一般價格水準的較大幅度上升。