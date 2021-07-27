疫情警戒降級首日，有民眾陳情表示，來自各地攤商凌晨2點半，到內湖的台北花市批貨，竟然不用量體溫就能進場。議員李建昌痛批亂搞，二級警戒北市府螺絲就鬆，市場處擅自把量體溫規定拿掉，難道是因為柯文哲認為各地攤商打了一劑疫苗就100％安全，不用量體溫？

李建昌指出，中央指揮中心為了避免前功盡棄，並沒有放寬防疫措施，實名制、量體溫、戴口罩缺一不可，台北市衛生局也未修改規定，結果市場處卻自己亂搞。

李建昌痛批，台北市政府、市場處到底在搞什麼，指揮中心7月23日宣布7月27日降二級，結果截至7月26日晚上8點多市場處才公告指引，市場處副處長還擅自把「量體溫」的規定拿掉。

李建昌表示，今年5月台北花市從業人員確診時，5月25日與5月31日，市場處皆公告，要求進出所有市場「強制實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離...」，對此，李建昌納悶，為何昨晚市場處副處長竟帶頭打破北市府的防疫原則？

李建昌呼籲，新冠肺炎警戒降為二級得來不易，這是國人共同努力關了兩個月的結果。疫情爆發至今，台北市每日都有確診個案，北市實在沒有鬆懈的本錢。

對此，市場處表示，三級降為二級的新聞稿，主要針對有改變的部分對外說明，至於戴口罩、量體溫、實聯制等基本的要求，並無改變，且已發函要求四大公司落實執行。

市場處強調，針對從業人員的體溫管理，在新的指引中要求「從業人員每日體溫量測及健康狀況偵測」，由管理單位指派專責人員管理從業人員健康監測事宜，並沒有把「量體溫」拿掉的問題，也會請台北花市再檢討。