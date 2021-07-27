勞動部曾在6月7日宣布「全台移工禁止轉換」，並在7月13日後才開放，近期勞動部公布草案「全台移工應優先轉換至同行業」，勞團指出，「換工作」對一般勞工來說是稀鬆平常的事情，但1992年開放引進的移工一直到2008年，勞動部修訂「轉換準則」，加入「跨行業轉換」的但書，但近期勞動部公布「轉換準則」的草案，企圖取消移工「跨行業轉換」的空間，一舉將對移工勞權的保障，倒退回2008年以前。

據統計，今年第一季「洗工」（跨業轉換）人數就超過1000人，為去年全年的3倍；勞團認為，之所以有家庭看護工希望能「跨行業轉換」到廠工，在於家庭看護工至今沒有任何勞動法令保障，24小時待命、月薪僅1萬7000元、沒有固定休假、沒有勞保等等的惡劣勞動處境中，有機會自然會想要轉換到有勞基法保障的工廠工作。

新竹教區民移工服務中心主任劉曉櫻表示，勞動部近期預告「轉換準則」草案，把禁止移工跨行轉換制度化，其中影響最大就是家務移工及漁工，此草案將剝奪這2類人轉換行業的機會，勞動部並未公開黑箱作業的方式進行。

國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，疫情期間，非法移工一天可賺1500至1600元，但合法看護移工日薪每天僅有566元，如果此準則通過了，那台灣就會有更多的失聯移工。

勞團呼籲勞動部「懸崖勒馬」，重新召開多方會議、解決「家庭看護工沒有勞動法令保障」與「政府長照服務不足」的根本問題，才是面對移工權益、面對長照家庭需求的正確方向。

勞動部表示，因新冠肺炎疫情影響，導致移工引進人數大幅減少，跨業轉換至產業類人數快速增加，且部分家庭看護工以怠工或其他方式要求雇主合意轉換，已嚴重影響家庭類雇主及被看護者照顧權益，為平衡家庭照顧需求，勞動部研擬修正轉換準則規定，明確規範移工跨業轉換雇主或工作，以保障移工就業權益。

勞動部提及，修法草案增加接續聘僱順位，規範移工轉換雇主仍應優先由同一工作類別之雇主接續聘僱，若一定期間未有同一工作類別之雇主接續聘僱，移工始得透過公立就業服務機構跨業別轉換雇主或工作，並非完全禁止跨業轉換，無損移工就業權益。