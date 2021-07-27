大陸澎湃新聞報導，東京奧運射擊賽場27日上午10米氣手槍混合團體賽，剛剛奪得個人銅牌的老將龐偉，攜手年輕「00後大侄女」姜冉馨出戰，最後一槍定勝負，以總分16-14戰勝對手，拿下金牌，摘下東奧中國第7金。比賽中，姜冉馨打出了1槍10.9環，並連續命中10.7環，展現了強大的心理素質。

報導稱，賽後，「叔叔」龐偉連誇「大侄女」──「太厲害了，我今天差一點變成豬隊友」，而姜冉馨則馬上說，「他不好的時候有我頂著，我不好的時候有他頂著。」

這是龐偉收穫的個人第二面奧運金牌，這一等就是13年；而姜冉馨首次出戰奧運，就斬獲1金1銅。這也是中國代表團本屆奧運會的第7面金牌。

不出意外，這場決賽很有可能是龐偉個人奧運生涯的絕唱。

賽前接受《河北日報》採訪時，龐偉說，東京奧運可能是他參加的最後一屆奧運會，所以特別希望「告別演出」能夠圓滿，不留遺憾。

「之前拿到獎牌我很開心，這也是對我過去一段時間努力的肯定，兩年多裡吃的苦值了。」

對於10米氣手槍混合團體賽這個首次出現在奧運賽場上的項目，龐偉說：「為了不給隊友拉後腿，我也會努力拚搏。」 龐偉在省隊的教練、河北省體育局射擊射箭運動管理中心副主任張勝閣透露，龐偉這樣的高水準射擊運動員一年的訓練至少要打4萬多發子彈，這還不包括只練動作不擊發的訓練量。

算下來，龐偉平均每天要打100多發子彈──不要以為這是件很簡單的事，運動員平時訓練都按比賽的節奏進行，每打一發子彈大約需要幾十秒，因此每天僅實彈射擊時間就要耗費兩三個小時。

再加上體能、心理等其他訓練，有時候龐偉一天下來訓練時長就有10多個小時。「剛進國家隊的時候，我是最小的；而現在在國家隊手槍組，我是年齡最大的。」當初因為國家隊在這個項目中缺人，里約奧運後退役的龐偉在休息兩年時間後選擇復出，他也希望接下來有更多的運動員盡快成長起來，「這樣這個項目才有希望……」

而相比于可能告別的龐偉，「00後」姜冉馨也以金牌結束了她第一次奧運之旅。

對於剛剛度過21歲生日的小將來說，她和奧運會之間的故事才剛剛開始──本屆賽事拿下個人銅牌和團體金牌，被龐偉當成「大侄女」的上海姑娘， 將在未來扛起中國氣手槍的旗幟。