國內疫情漸趨緩，但國際疫情仍嚴峻，我國仍嚴格實施邊境管制，疫情指揮官陳時中昨表示，考量疫苗施打率低，台灣目前還不會採用疫苗通行證。民眾黨團副總召高虹安今呼籲，歐盟、日本等各國陸續施行疫苗護照，為恢復與國際間的經濟、觀光等活動，政府應超前部署，與各國展開磋商，商量互相承認的疫苗護照或文件；同時盡早制定出明確的解封標準跟計畫，才能讓地方政府、民眾能共同配合，一起迎接後疫情新生活。

高虹安指出，世界疫情延燒至今超過一年半，各國早已有疫情不會短時間內消失的意識。例如防疫模範生新加坡已做好和新冠病毒長久共存的準備，不再每天計算確診人數，改追蹤進入加護病房、需要呼吸器的重症病患，並且以「三管齊下」加上「五大規範」的方式，畫出未來和病毒共存的前提下，逐步恢復經濟的藍圖。

高虹安表示，為了恢復跨國經濟活動，世界各國紛紛推出「疫苗護照」，並研擬開放國門，以恢復觀光、商業活動，例如歐盟在七月初已啟用疫苗護照，若民眾滿足「接種歐盟批准疫苗、近期PCR檢測陰性、近期染疫康復」其中一項條件即可申請在31國內自由通行，出入境不須再接受篩檢或隔離檢疫。

此外，日本也在7月26日展開疫苗護照的政策，讓日本民眾往返義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭能免除隔離或是PCR檢測，除了上述5個國家外，韓國只要出示必要文件就可免除入境隔離，愛沙尼亞則是全面開放日本旅客入境，日本政府更積極協商，希望持續增加疫苗護照互惠國家，恢復國際交流振興經濟。

高虹安認為，在各國紛紛推出疫苗護照，陳時中卻說因為疫苗施打率仍較低、國際疫苗護照方案仍有爭論，因此台灣仍不採用，但難道其他國家疫苗施打意願有比台灣高嗎？現在施打率還低，難道就不能先開始規劃並協商提高至一定水準後的方案。

民眾黨團呼籲，疫苗護照是未來趨勢，政府應開始跟各國展開磋商互相承認的疫苗護照，內容應包括通行條件、疫苗接種種類等，讓台灣人民可以好好接軌國際又可兼顧防疫。