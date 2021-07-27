臺北榮總教學部醫學圖書館一直以來致力提供生物醫學資料庫給相關研究者。在院長與各級長官大力支持下，透過跨部門的共同合作，進行生物醫學資料庫的教育訓練，發展教育訓練之藍海模式。

醫院圖書館最重要的目的就是要做為醫療最大的支援及基石，提供資源進而發展精準醫療為目的。如何提供？如何查找？就是生物醫學圖書館的最大課題。臺北榮總圖書館基於提昇圖書館各部科生醫資料庫的利用，達到圖書館提供服務資源最大的功能，因此採用多元的教育訓練模式，讓醫療人員學習相關生物醫學資源的內容與使用方式，以便將專業醫學資訊更精準的運用在對病人的醫療執行上。

在推展教育訓練上，圖書館係以核心專業團隊，配合適當的軟硬體環境，並以職類、部門與層級三方面需求進行，依創新模式方式，精確、嚴謹資料搜尋應用的原則，達成支持醫療服務與學術研究與學術論文產出，更近一步實現學術傳播與分享的目的。

在教育訓練過程中，臺北榮總除致力於提升網路速度，更加強資安防禦，已達政府一級資安防護標準，圖書館在資訊及資安健全的環境中進行跨領域生物醫學資料庫之訓練課程。因此，105年至110年五年的院際開課情形，平均滿意度都超過九成三以上。

臺北榮總圖書館擁有醫學圖書館大量的資料庫、電子期刊、電子書等生物醫學電子資源，打造全方位的生物醫學圖書館。同時圖書館的優秀團隊成員與臨床跨領域合作伙伴，透過24小時不間斷資訊服務系統支援下，讓醫療與研究人員可以不受時空地限制取用資源，直接透過網路即可閱讀生醫電子資源。更將此合作模式推廣至整個榮院體系及團隊，豎立合作培訓標竿。除此之外，臺北榮總醫學圖書館在國內館際合作服務件數，始終名列前茅。102年以來，屢獲「中華圖書資訊館際合作協會」館際合作服務績效卓越獎之殊榮，可說是實至名歸。

109年初新冠疫情開始，臺北榮總即發揮強大的醫療能力，提供最大的醫療服務量能。不僅滾動式配合國家防疫，收治染疫病人，並持續服務所有其他疾病的患者，同時也提供醫院最大檢驗量能，善盡醫學中心責任，以篩檢方式替病人解決疑慮，替社會抓出黑數。110年3月疫苗進口後，臺北榮總也是重要接種醫院。圖書館也在疫情中不間斷提供醫院各式最新、最佳文獻相關新知資訊，善盡圖書館應盡的義務。而生醫資料庫之訓練與各項服務，也在既有的基礎下持續進行。5月疫情三級警戒開始以來，更迅速調整步伐整理國內外各醫學出版單位所提供疫情的嶄新訊息，提供更多線上醫學數位資源及影像資料，優良表現，獲得各界一致好評。

臺北榮總教學部醫學圖書館多年來在長官的支援與團隊努力下，服務的成功模式，獲得好評，締造了不可忽視的社群影響力。109年獲得仰德集團實物捐贈，朝智慧圖書館目標邁進。

臺北榮總醫學圖書館經多年的淬鍊，已成為醫院圖書館模範，更以資訊藍海的基礎，精易求精，持續創新服務特色，蔚為典範，以達成「精準醫療」為目標的強力後盾。