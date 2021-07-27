威力彩邁入第34槓，本周四（29日）開獎獎金上看9.2億！每個人的財運與面相息息相關，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，6大會中威力彩、大樂透的面相，以有著圓臉、小眼睛、長眉、蒜頭鼻、大嘴配大耳垂、大鼻孔配高額頭特徵的人最有福氣，有機會中上億大獎。
▍1.圓型臉
臉圓、多肉的人在面相學上代表福氣好，同時象徵銅錢，會有較多靈感。
▍2.小眼睛
小眼睛表示判斷力強，在投資理財時，擅長發揮才能，尋找投資組合。
▍3.長眉
眉毛長的人心胸寬大、有遠見，象徵具有「永續不饒」的精神，不會因為沒中獎就放棄，透過不斷努力，自然財運也比較旺。
▍4.蒜頭鼻
鼻子象徵財庫，而蒜頭鼻指的是，鼻頭的鼻肉較多，呈現圓潤的形狀，若蒜頭鼻越大，象徵財運越好，有機會突然發大財。
▍5.大嘴配大耳垂
大嘴巴表示口福運很好，能吃到八方財；而大耳垂則表示能聽見貴人指引，也象徵福報很強，憑藉累世積來的福報，會有大財進入口袋。
▍6.大鼻孔配高額頭
鼻孔象徵財庫，鼻孔越大，代表財富會越累積越多；而額頭又高又亮的人代表金錢運好、前景一片光明。
文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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