今起開放第四輪公費疫苗接種對象上網預約疫苗，不過有一名男網友表示，親友有上網填寫意願登記，也符合資格，但無論怎麼預約都失敗，甚至打電話至客服詢問，才接通就被系統掛斷了，讓他忍不住爆氣罵「爛系統」。

原PO今（27）日稍早於PTT八卦板分享預約疫苗截圖指出，親友年紀符合指揮中心預約資格，一早10時便至「COVID-19公費平台」預約，沒想到系統卻顯示「不符合預約資格」，他表示當初填寫意願登記時，AZ及莫德納皆有勾選，但仍無法順利預約，苦於找不到原因，他只好打電話至客服詢問。

預約疫苗頻失敗，令男子相當憤怒。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，打了上百通客服電話，語音系統都說現正在忙線中，沒多久就自動斷線，期間曾有2次成功接通，但轉接客服人員中，又自動斷線了，令他氣憤不已飆罵「電話號碼打到都背起來了，這是我一生中打過最爛的客服系統」。

預約登記頻失敗，令男子不滿打電話至客服。（圖／翻攝自PTT）

這段經歷曝光後，有不少眼尖的網友發現預約失敗原因，「你親友是第9類耶！這期可能沒開放」、「第9類上期沒打?」、「應該是過期了，這期沒給第9類啦」、「第9類是第二輪的7月16至22日，很明顯己經過了」、「沒有逾時了還在等你的啦」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。