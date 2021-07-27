近期變種病毒擴散，陸股類股輪動快速，位於高檔震盪整理，7月A股從平靜期向共振上行期過渡階段，基本面預期上修，價值板塊階段性修復，高景氣成長板塊進入輪動階段，觀察近期經濟數據表現，第二季GDP成長、6月零售銷售、城鎮固定投資及工業生產等數據，皆優於市場預期，加上貨幣政策仍是穩字當頭，皆有助於A股動能延續。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸7月15日下調金融機構存款準備金率0.5％，預計釋放人民幣1兆元，使金融市場流動性相對充裕，這次降準意在應對大宗漲價對企業的不利影響、置換下半年到期高峰的MLF，以及防範化解地方債務等信用風險問題，但實質還是傳遞了政策積極應對增長回落的態勢。資金面7月LPR報價已經連續15個月維持不變，體現大陸貨幣政策仍然以穩字當頭。

根據統計，2010年以來人行降準過後，MCSI中國指數各產業表現，其中以醫療服務、製藥、軟體網路、汽車、電子、零售、食品飲料等產業平均漲幅較佳。日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，目前正值大陸企業半年報公布期間，業績優於預期的個股未來股價表現將相對亮眼，而由政府推動的產業升級相關類股，更具備業績穩定成長的優勢。

看好新能源車供應鏈、光伏、醫療保健等產業，同時持續關注抗通膨的白酒產業，及受惠5G手機需求持續強勁帶動的蘋概股。此外，後市貨幣政策維穩關鍵，端看月底政治局會議釋出新的訊息，是後續須持續關注焦點。