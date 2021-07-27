國內27日迎來警戒降級，桃園南崁五福宮26日上午宣布27日依降級同步開放信眾入宮參拜，除遵守中央防疫指引外，廟方指出，為避免手部接觸，暫不提供籤筒及擲筊，並呼籲民眾於30分鐘內完成參拜，減少逗留。

警戒降級，南崁五福宮26日上午宣布27日開放信眾入宮參拜，為維持宗交場所室內50人、室外100人的防疫規定，廟方將採「一進一出」方式進行人數管制，此外，廟方強調，廟內全面禁止飲食飲水、且為避免手部接觸，暫不提供籤筒及擲筊，更呼籲民眾於30分鐘內離開，或盡速參拜後到廟埕外等候。

此外，廟方指出，預定於國曆8月22日（農曆7月15日）晚間7點舉辦的普渡法會，為配合防疫政令規定人數，現場將不開放民眾參拜，並由各里私庄爐主代表參加祭典，廟方補充，登記代辦祭品時間自7月27日開始，至8月19日止，提醒民眾把握前往登記。

廟方受訪表示，截至27日中午僅有約50位信眾前往現場參拜，並沒有因為警戒的降級大量湧入參拜的狀況，桃園市民政局也指出，因應警戒降級，信眾參拜人數有回流，並指出，宗教場所內如人數未超過50人，且遵守防疫規定可直接開放，無需特別提交防疫計畫。