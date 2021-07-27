今天在大聯盟賽場上天使以6：2擊敗洛磯，此戰天使派出日籍強投大谷翔平上場先發，他也繳出了好表現，總計投7局被敲5安失1分，送出5次三振，自責分率3.04，也成功拿下本場比賽勝投，目前總戰績是5勝1敗。

首局大谷翔平上場馬上用三振開場，接著第二球製造一壘刺殺出局，而最後一個出局數他展現美技守備，自己接獲打者的球，再傳給一壘手刺殺對方出局。而在打擊部份他今天擔綱第二棒指定打擊，首打席就敲出一壘安打為自己拿下1分。

接著他再秀快腿盜上二壘，然後隊友再次擊出安打，他也幫球隊跑回分數，此局天使就以2：0領先。第2局大谷翔平仍然穩定過關，雖然被敲出一支二壘安打，但三個出局數都製造飛球接殺，成功守下這局沒有失分。

第3局投球他同樣犀利，前兩個出局數都讓打者擊出滾地球遭一壘刺殺，第三個出局數則是製造飛球接殺。接著輪到他第二次打擊，這次他沒有貢獻，慘遭對方三振。第4局投球他先製造一壘刺殺，但接著投出觸身球砸到「故事哥」史多瑞(Trevor Story)的手，感覺相當疼痛，好在傷勢沒有太嚴重。

隨後大谷翔平一度遇到亂流，再遭一壘安打形成一、二壘有人局面，好在最後再製造高飛球接殺結束危險的一局。不過到了第5局洛磯持續搶攻，在第一球被高飛接殺後，努內茲(Dom Nuñez)擊出右外野方向陽春炮，大谷失掉首分，比數來到1：2。

接著輪到大谷第三次的打擊，他擊出一壘滾地球遭到刺殺，看來今天手感不佳。第6局他繼續在場上投球，分別製造高飛、平飛球解決前兩個人，最後再以三振收尾。第7局他飆出兩次三振，外加一次高飛球接殺，驚人的球速也讓球評驚呼連連。此局天使也開始攻擊，單局拿下2分為大谷增添保障。

到了第8局天使換下大谷翔平，而今天牛棚非常給力，坎塔納(Jose Quintana)、西謝克(Steve Cishek)、伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)合計投2局僅失1分，失分記在坎塔納身上，而且8局天使再搶下2分，可惜大谷第四次打擊還是遭三振，不過最後天使仍以6：2拿下比賽，大谷也奪取勝投！