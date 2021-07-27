王男與同居的前妻劉女去年一起共度七夕情人節，王男因懷疑劉女有新歡兩人在車內發生爭執，王男憤而持改造空氣槍朝車外開3、4槍洩憤，再朝劉女近距離開槍，擊中胸部穿刺肺葉，劉女告知受傷流血，王男緊急將她送醫。王男坦承開槍，辯稱是拉扯誤擊，並非故意殺人，否則劉女不會再跟他登記結婚，台中地院法官不採信，依殺人未遂等罪判處6年2月、罰金6萬元，仍可上訴。

判決書指出，29歲王男與劉女離婚後，仍在中市北區同居，王男在去年8月25日七夕情人節當天晚間開車載劉女外出，兩人買消夜將車停中市太和路附近，在車內吃喝共度情人節，直到隔天凌晨因談及感情問題互質問是否結交新歡而引發口角，王男突然拿空氣槍朝車外開槍洩憤，劉女稱「很晚了，會吵到鄰居，會很丟臉」，沒想到，王男一時無法消氣，竟持槍朝坐在副駕駛座的劉女近距離開槍，子彈刺穿劉女外側胸壁穿透左下肺葉。

「我流血了，好痛！」劉女開口向王男求助，王男緊急將劉女送醫醫治，才倖免於難。事後，王男將槍交給友人保管，警方循線查獲子彈、毒品及改造槍彈工具一批。

王男到案辯稱，他拿槍出來是為了發洩，本來是打外面車子，因一時氣憤才槍口朝劉女方向要恐嚇她，並沒有要射擊她的意思，兩人稍微有拉扯才誤觸擊發，而且趕快將劉女送醫，並在醫院著急留守他只是犯過失傷害罪，而非殺人未遂罪。

劉女作證指稱，案發前，王男喝一瓶啤酒、再吃6至7顆安眠藥後，開始情緒失控，問她外面是否有其他男人，她反問對方有無與前女友聯繫，兩人發生爭執，王男持槍先對車外開槍後，再朝她開槍，她告訴王男流血疼痛，王男就「趕快送我去醫院，他很緊張」，開槍時，也沒有說：「打死你」等其他言話。

台中地院法官認為，王男因知該改造空氣槍具有殺傷力，因改情問題口角，而近距離朝劉女上半身射擊，應有故意不確定殺人的意思，將劉女送醫僅能證明他仍知關切劉女，事後處置得當。法官依殺人未遂及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，判刑6年2月、罰金新台幣6萬元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障