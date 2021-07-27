迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)今（27）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息0.5元。展望後市，公司18家門市今日起恢復開放內用，有助營運動能逐步恢復，同時展店計畫不停歇，高雄岡山店今日開幕試營運，後續尚有4家新店籌備中。

亞洲藏壽司2020年一舉新展11家店，創下歷年最快速度，帶動合併營收創24.14億元新高、年增達25.35％。惟因上半年營運受疫情衝擊而虧損，壓縮獲利空間，使稅後淨利0.31億元、年減達64.41％，每股盈餘（EPS）0.79元，雙創新低。

在規模經濟效益顯現下，亞洲藏壽司2021年首季稅後淨利創0.58億元新高、每股盈餘1.29元。惟國內疫情5月起急遽升溫，三級警戒內用喊卡，6月合併營收驟降至0.22億元新低，月減79.67％、年減87.97％，使第二季合併營收3.79億元，季減52.09％、年減23.91％。

不過，亞洲藏壽司上半年自結合併營收11.71億元、仍年增15.94％，續創同期新高。隨著疫情警戒今日起降至二級，亞洲藏壽司除雙北及桃園以外的18家門市同步恢復內用，有助帶動營收動能恢復。

雖然疫情升溫影響展店進度，但亞洲藏壽司維持穩健展店計畫不變，續1月板橋中山遠百店、4月底中和橋和店後，高雄岡山店自今日起開幕試營運，將全台總店數推升至35家。後續尚有桃園遠百店、新莊思源路店、南港Citylink店、台中崇德店等4家新店籌備中。

亞洲藏壽司表示，今年維持每年新展5～10家步調不變，其中桃園遠百店預計8月初開幕試營運，若後續疫情穩定，至9月可望再開出新店。不過，公司強調開店進度將視疫情狀況而定，若影響內用服務將暫緩，目前進度仍具不確定性。