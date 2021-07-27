圓裕企業(6835)前6月合併營收為13.52億元，年成長21%，圓裕積極切入車用電子、電池能源、智慧家居及醫療等高階應用，隨著布局效益陸續發酵，未來成長可期。

圓裕企業成立至今逾40年，目前實收資本額為6.02億元，圓裕深耕軟板及線材結合產品設計，透過技術開發能力及生產經驗提供一站式整合解決方案及全製程廠內生產服務，聚焦於高階利基型電子產品之軟板與線材應用，並成為國際知名大廠之工業智慧手持裝置、軍工規筆電的軟板主力供應商。

圓裕近年持續增加高附加價值之軟板及線材產品比重，毛利率表現優於國內軟板大廠，109年合併營業收入24.81億元，稅後盈餘1.64億元，每股盈餘2.98元。

圓裕前6月合併營收為13.52億元，年成長21%，除既有主力產品貢獻穩定營收規模，圓裕亦積極切入車用電子、電池能源、智慧家居及醫療等多元高階應用領域，預期布局新領域效益將陸續發酵，未來成長可期。

圓裕預計8月初登錄興櫃。