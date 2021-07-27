宜蘭縣三星鄉天送埤森鐵文創園區的復刻板小火車，休息停駛了兩個多月後，27日終於重新載客。（胡健森攝）

宜蘭縣三星鄉天送埤森鐵文創園區解封後迎來的第一組母子檔客人，受邀免費搭乘復刻 板小火車並開心地揮手。（胡健森攝）

在封園了兩個半月後，三星鄉天送埤森鐵文創園區終於在27日上午喜迎解封後的第一組客人，是來自台北的一對母子，正式迎接解封後的第一組遊客，園區不僅特別免費招待搭乘園區內的復刻板小火車，還在搭乘之後送上一份剛出爐的窯烤麵包讓這對母子品嚐，顯現出十足的待客誠意。

三星天送埤文創園區是私人經營的遊憩景點，園區內有一輛能夠行駛的復刻板森林小火車最受歡迎，每年的暑假旺季，小火車從上午9點首班啟動之後一直到傍晚，小火車就幾乎沒有停過，去年底園區內更增設了「伐木星空」設施，有爬高、木棧吊橋、索道滑輪、鋼纜橋、網繩橋、流籠等關卡，能讓遊客親身感受早年工人上太平山伐木的過程，既是遊戲也是體驗，因刺激有趣，推出之後大受歡迎，原本園區以為可在今年暑假迎來滿滿的客人，不料爆發本土疫情，遊客數瞬間歸零。

園區經理邱嫦娥說，自從因本土疫情爆發，園區不開放接待遊客至今，至少損失數百萬元的營運收入，公司及員工則彼此體諒，縮減上班天數，每星期只上三天班，另放兩天的減薪防疫假，上班時則全力投入窯烤麵包的製作，並且透過網購方式販售，多多少少補貼一些營運收入，如今終於等到降級解封的時刻，員工的臉上都藏不住喜悅。

復刻板小火車駕駛員吳大哥笑說，這段防疫封園期間只能每天擦擦車廂、檢查機械零件，好不容易小火車終於能重新載客行駛在園區內，當然很開心。

來自台北的母子遊客則說，是特別選在剛解封的時間點到宜蘭走走逛逛，如果再等幾天可能到處都是人，擁擠又徒增染疫風險，對宜蘭的環境非常喜歡，但因為宜蘭尚未開放

餐廳內用，吃飯相對不方便許多，也讓這趟宜蘭旅遊行感到有點美中不足。