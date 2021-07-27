國產高端疫苗於7月19日通過緊急使用授權（EUA），國民黨主席江啟臣今天踢爆，外交部隔天立即發公文詢問駐外大使館，詢問友邦是否接受高端疫苗並安排該國人民接種的意願，並質疑外交部在當高端的國際行銷。外交部對此發表聲明表示，在徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，外交部並無協助特定廠商兜售疫苗的情事。

外交部指出，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續擴大，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對我國國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼；此外，中國政府也不斷利用疫苗企圖破壞我國與友邦的關係。為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我國政府曾表示，一旦我國國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，我方願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性。

外交部強調，上述立場也是繼我國去年捐贈國際社會醫療口罩等防疫物資協助各國抗疫後，再度向國際社會彰顯「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，除有助強化邦誼，更發揮「人溺己溺、人飢己飢」的人道關懷，善盡台灣做為國際間負責任成員的應有責任。

外交部表示，由於友邦無論在採購或受贈外國疫苗，都有各自的衛生法規及程序以憑允許引進，因此在我國國產疫苗於本月19日獲得衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造後，為回應友邦的急迫需求，外交部曾請駐館向駐在國政府瞭解友邦進口外國疫苗的相關條件及程序，作為先期評估的依據，並準備為以後我國國產疫苗量產並開始滿足國內需求後可以及時提供友邦協助，縮短作業時間與程序，儘早將疫苗送達有迫切需要的友邦，協助當地人民對抗疫情的蔓延。

外交部指出，絕無幫任何特定廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外。即使未來我國有疫苗援外相關規畫，也將以外交部的援外預算支應，不可能挪用國內採購疫苗的經費，外交部對於這樣的不實指控感到遺憾。

外交部表示，身為國際社會負責任的國家及良善力量，我國政府一向秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，共同協助國際社會對抗疫情擴散。外交部呼籲各界團結合作，正面看待我國積極協助友邦克服公衛危機的善意，支持我國外交工作與人道援外計畫，協助友邦國家守護人民的健康及生命安全。