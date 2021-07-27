運科團隊持續開發在手機上即時呈現槓鈴軌跡與數據。（台師大提供／李侑珊台北傳真）

本屆東京奧運舉重項目將在今日下午登場，有「舉重女神」之稱的郭婞淳即將出賽，深受矚目。擔任國家訓練中心運動科學小組總召集人的台灣師範大學運動競技系教授相子元，更針對舉重項目需求開發舉重即時技術回饋系統，利用影像分析技術及人工智慧，開發智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，曾協助我國舉重隊在2016年里約奧運摘金。

對於國訓中心如何協助運動選手，相子元說，運動科學團隊會依照各代表隊訓練與競賽需求，提供相關運動科學與醫學防護的支援。國訓中心運動科學小組，則聚焦在奪金聲望高的選手上，給予最高等級的運科支援，以專案團隊運作模式，協助各運動代表隊積極備戰東京奧運。國訓中心內更設置運動科學處，提供完整到位的運科即時服務，扮演好教練與選手背後最大的支柱。

運科支援涵蓋專業領域甚廣，包涵生理體能、生物力學、運動心理、營養生化、醫學防護、運動資訊等等。

相子元提到，以射擊及射箭這二項需要穩定性及高技巧性的運動項目為例，運動科學小組整合運動心理及生物力學領域，提供代表隊選手完整的心理技能訓練，提高選手抗壓性及專注力，擬定賽前心理計劃及比賽之專注計劃，亦針對瞄準之穩定性，從生物力學角度進行射擊及射箭專項技術診斷，透過量化分析與即時回饋，提供瞄準技術力學指標作為技術調整之依據。

相子元表示，射擊與射箭運動較不受體型限制，非常適合亞洲國家發展，也是台灣優勢運動項目，希望射擊與射箭代表隊能妥善運用運動科學資源，在奧運期間將身心調整至最佳狀態，達成奪牌目標。

至於做為我國奧運種點參賽項目的舉重比賽，相子元多年前即開發舉重即時技術回饋系統，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金。這2年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不僅可協助教練針對選手動作進行修正，亦可藉由量化參數與軌跡變化作為預防訓練傷害的重要指標。

相子元特別提到，像是槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算即時呈現軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金之戰績。