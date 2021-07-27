屏東警方為了防止疫情調降二級警戒後，仍有不肖色情業者偷偷營業，全力佈線查緝。果然發現有一名羅姓女子以一樓一鳳方式經營個人色情工作室，上網攬客賣淫每次要價2100元，於是喬裝男客上門，員警見羅女長髮飄逸背影纖細，還以為只有30歲，未料一轉身卻發現竟是「阿姨」一查身分已經60歲，經帶回偵訊後依違反社會秩序維護法裁處。

「阿姨出事了」，6旬賣淫女長髮背影看似30歲，警一查年紀卻是60歲阿姨。(戴志揚翻攝)

「阿姨出事了」，6旬賣淫女長髮背影看似30歲，警一查年紀卻是60歲阿姨。(戴志揚翻攝)

中央流行疫情指揮中心於23日宣布自7月27日起調降至二級警戒至8月9日，放寬一定程度的限制，然仍須維持配戴口罩、社交距離、實聯制等，且休閒娛樂場所如酒店、KTV、遊樂場、桌遊館等或其他場所如K書中心等仍持續不開放。

為維護民眾健康安全，於疫情解封前屏東警分局仍持續加強查緝不法色情業者。民和派出所員警經多方查察，發現疑似經營色情個人工作室，便喬裝嫖客前往該處，羅嫌(女、年約60歲)見便衣警上門不疑有他便主動告知「連結」服務，員警當場表明身分，現場查扣性交易物品等證物，且垃圾桶內有使用過之保險套，全案依違反社會秩序維護法裁處。

屏東警分局長劉清俊表示，目前新冠肺炎疫情趨緩和，全國警戒措施已漸開放，惟針對不法色情業者仍持續查緝到底，切勿以身試法。