出身台南的桌球好手鄭怡靜勇奪奧運混雙銅牌後，有鄉民在PTT爆料，指培養出鄭怡靜的知名桌球教練林忠雄，由於被台南市政府剝奪培訓資源，選手們才轉往其他縣市發展。林忠雄的女兒林怡芳認為，市府將桌球館委外經營很可惜，「經費沒了，球員也都四散了。」

曾任台南桌球委員會主委的民進黨立委陳亭妃也在臉書說，她不是沒有向市府反應桌球館的經營問題，但市府堅持委外，「決定權不在我們，我們也相當無奈、難過。」

林怡芳表示，鄭怡靜在國小4、5年級時就沒有對手，她的啟蒙教練林其財將她帶到桌球館來，當時桌球館只收國中以上的男選手，但父親林忠雄看她練習的態度真的很好，加上林其財教練也對怡靜十分用心，才決定破例收女生練球。剛開始沒有男選手想跟怡靜練習，都是林忠雄親自餵球。

至於鄭怡靜遷籍到台北一事，林怡芳也說，當時怡靜說是為了置產，他們也不方便說什麼；父親訓練選手一向不擋人財路，怡靜也為台南市貢獻相當多，他們想說台北給選手的資源真的比較多，實在不好說什麼。

林怡芳還透露，父親對桌球很投入，家人也只好支持他。全運會南市桌球連霸中斷，桌球館也委外，父親因病意識模糊時，有一天媽媽在醫院照顧，還聽到父親喃喃自語「我一定還要把冠軍拿回來」，讓家人很不忍。

林怡芳指出，位於東區東豐路上的國際級桌球館，是父親爭取中央與市府的經費建立，2006年蓋好後，父親就帶著選手、教練一起住在館內集中培訓，也培育出近百名國手，但2017年市府將桌球館委外後，教練與選手只好退出，父親雖另在東區東門路找場地興建小型球館訓練選手。但因規模不同，經費申請也碰上困難。

台南市體育處長林義順強調，台南市桌球館從2006年成立以來，一直都是委外，只是原本由桌球委員會承包，後來改由其他廠商承包，招標條件也需兼顧選手訓練，一切都依照採購法辦理。