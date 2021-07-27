彰化縣田尾公路花園，去年獲內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助，將串聯怡心園及周邊共約12公頃土地，重新打造成為一座大型公園，但工程承包廠商消極怠工，施工進度落後竣工遙遙無期。(吳建輝攝)

彰化縣田尾公路花園，去年獲內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助，將串聯怡心園及周邊共約12公頃土地，重新打造成為一座大型公園，但工程承包廠商消極怠工，施工進度落後竣工遙遙無期，27日民進黨立委陳素月、議員黃盛祿等綠營民代齊聲抗議縣府擺爛，更要求檢調介入調查，給田尾人一個交代。

立委陳素月表示，該案是2018年由魏前縣長所申請核定計畫，2019年王縣長上任後5月整個工程細部內容，經營建署核定後，同年12月上網招標，一直到2020年2月才動工，離王縣長上任已經1年多時間，針對鄉親的意見應該有充分的時間聽取修正，但遲遲未見王縣長關心此案。

陳素月痛批，工程延宕這麼久還遲遲做不好，讓地方鄉親都相當失望，讓解封第一天的田尾人，一點都開心不起來，民眾針對工程的疑慮，與縣府城觀處回應有相當落差，希望司法單位、公共工程委員會等單位能介入調查，盡早給田尾鄉親一個合理的交代。

議員黃盛祿也說，本案當初就有相當多爭議，包含停車格從594格刪到剩120格，怡心園牌樓去留等問題，現在工程延宕造成田尾發展嚴重受阻，讓疫情本來就受影響的店家雪上加霜，希望縣府拿出魄力，依法行政，並重視店家受到的損失。

對此彰化縣政府城觀處表示，「城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營造工程」自2018年8月14日即規劃設計決標，是縣政延續性的案子，但因廠商持續未能有效派工，影響工程進度，縣府不得已才終止契約，並請建築師進行剩餘工程重新編列預算書中，預計8月能重新上網招標並於年底前完成工程。

城觀處說，由於本案為地方民代及民眾相當重視關切的案件，因此為了使民眾更為了解工程全帽及後續作法，將在30日上午10點在田尾公所五樓會議室舉行說明會，除了讓民眾更了解外，也想聽取民眾想法，歡迎鄉親蒞臨。