大陸國統計局今（27）天公布，1至6月全國規模以上工業企業（年主營業務營收在人民幣2000萬以上的工業企業）實現利潤總額4兆2183.3億元（人民幣，下同），較去年同期增長66.9％，比2019年1至6月增長45.5％，兩年平均增長20.6％。

1至6月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆3774.2億元，年增1.12倍；股份制企業實現利潤總額2兆9858.5億元，年增70.4％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1兆1433.6億元，增長60.7％；私營企業實現利潤總額1兆2164.0億元，增長47.1％。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤資料時表示，今年上半年，隨著國民經濟穩中加固、穩中向好，工業生產需求穩定恢復，企業經營狀況持續改善，企業利潤平穩較快增長。

各行業利潤普遍較快增長，七成行業獲利超過疫情前水準。上半年，在41個工業大類行業中，有40個行業利潤較去年同期增長（或轉虧為盈），1個行業持平。其中，有36個行業利潤實現兩位數及以上增長，占87.8％；有7個行業增速超過100％。與2019年同期相比，有29個行業利潤實現增長，占70.7％。

上游採礦業和原材料製造業企業利潤增長明顯。上半年，採礦業、原材料製造業利潤分別年增1.33倍、1.83倍，對規模以上工業利潤增長的貢獻率合計為58.9％，利潤兩年平均增速分別為16.5％、35.8％。在經濟好轉、需求擴大、價格上漲、上年同期基數較低等因素共同作用下，化工、鋼鐵、煤炭行業利潤分別年增長1.77倍、2.34倍、1.14倍，石油加工行業由上年同期虧損轉為本期盈利，以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長29.1個百分點。

朱虹指出，總體來看，上半年工業企業盈利穩定恢復，經營狀況持續改善。但也要看到，企業效益恢復不平衡狀況依然存在，私營、小微企業盈利恢復相對較慢，大宗商品價格持續高位運行擠壓企業盈利空間，產業鏈供應鏈還存在短板弱項。下一步，要進一步做好保供穩價工作，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續健康發展。