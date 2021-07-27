廖姓通緝犯與李姓女友2名亡命鴛鴦，去年5月在淡水中正路遭警攔查，廖當場被逮，李女因擔心車上4把手槍、子彈和毒品曝光，趁隙跳上駕駛座在馬路上亂竄，員警追捕過程被撞倒地，還起身擊破車窗抓人，直至李車與民眾發生車禍而遭逮，士林地檢署依槍砲、毒品等罪起訴廖男，李女則犯毀損、妨害公務遭訴。

廖男、李女2名毒蟲，在新北市三重購買13包安非他命毒品，在北投中央北路購買4把改造手槍以及制式、非制式子彈58顆、散彈4顆，身上帶著15萬多元現金，以及磅秤，的分裝袋等物品，打算要進行毒品交易，去年5月21日晚間5點多，在淡水中正路遭2名騎機車的員警攔查，廖男通緝犯身分當場被識破遭逮。

李女趁隙跳上駕駛座踩油門逃逸，員警見狀騎車在後方追趕，行經中正東、淡金路路口時，李女衝撞員警的機車，員警趁倒地又爬起，打破車窗想要拉扯方向盤，阻止車輛亂竄，李女仍緊踩油門，從快車道衝向路邊，又大甩尾企圖擺脫掛在車窗的員警，最後撞上前方的車輛，導致前車右後門凹陷，李女才被支援的警力逮捕，員警則雙手受傷。

檢警調查，廖、李車上藏有安非他命淨重62公克、4把改造手槍、58顆子彈、4顆制式散彈，認定廖男違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，而李女撞傷員警，涉犯行害公務、毀損等罪，依法起訴。