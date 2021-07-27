警戒降級首日南灣插紅旗，但一早仍陸續出現遊客，尤以親子客居多，大手拉小手戲水玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

警戒降級首日南灣插紅旗，但一早仍陸續出現遊客，尤以親子客居多，大手拉小手戲水玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

警戒降級首日南灣插紅旗，但一早仍陸續出現遊客，尤以親子客居多，大手拉小手戲水玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

警戒降級首日南灣插紅旗，但一早仍陸續出現遊客，尤以親子客居多，大手拉小手戲水玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

全國疫情警戒27日降至二級，但墾丁南灣因水上業者提的防疫計畫審議中，所以還無法營業，不過仍抵擋不了大家想玩水的心，一早就陸續出現遊客，尤以親子客居多，大手拉小手戲水玩得不亦樂乎，不過墾管處見浪高有危險，趕緊派員到海邊插紅旗、勸導遊客上岸，同時表示水上活動最快28日開放。

「趁人還不多時，快來玩。」從台中來的黃先生說，他評估本周末沙灘一定擠爆人，所以特別請假趁人還不多時，趕緊帶小孩來玩水，現在疫情雖趨緩，但還是有不確定性，所以還是避開人群比較好。

不過他也提出，現在關於海邊沙灘、水上活動的規範，定義複雜又模糊，如結束水上活動後一上岸就要戴口罩，那在淺水域踏水算是水上活動嗎？當下需不需要戴口罩呢？政府開放沙灘、水上活動真的很開心，但以目前的資訊來看，也玩得很費心。

對於防疫規範，水上業者也是霧煞煞，有業者說，沙灘要做人流管制有實際難度，走在沙灘上要保持社交距離也很難，而且現在控管方案還沒出來，就先開放遊客進入沙灘，看著也是心驚驚。

墾管處指出，今天下午將與南灣、小灣等水上業者討論他們所提出的防疫計畫，並在會後實際現勘，若沒有問題的話，將於28日開放水上業者營業，但同時也提醒民眾，在沙灘上活動務必戴上口罩，而雖然可以理解大家想玩水的心情，但還是建議避免踏水戲水，這會增加口罩濕掉的可能性。