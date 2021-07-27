全台新冠肺炎疫情趨緩，疫情警戒今（27）日起降至二級。京城銀(2809)繼去年對每位員工發放3000元紓困消費金後，今年再度宣布對員工加碼發放5000元紓困消費金，鼓勵員工多出門消費「不找零」，期望藉此活絡周邊經濟，協助店家重拾往日生活。

本土疫情5月中爆發、全台警戒升至三級。京城銀為維護員工健康與客戶權益，採取多項最高規格防疫措施，包括率先縮短疫情熱區分行營業時間、採取異地分流辦公及居家辦公，以加強人員管理與降低傳染風險，所有員工均平安健康度過艱困時期。

隨著疫情逐步趨於平穩，京城銀董事長戴誠志對全行近千名員工發出公開信，感謝所有員工在防疫期間不辭辛勞、堅守崗位付出，同時宣布再次發起「消費不找零」活動，將於8月2日對每位員工發放5000元紓困消費金，盼以小小心意為受限的生活增添一點力量。

戴誠志在對員工公開信中表示，感謝疫情期間醫護人員的無私奉獻、商家的配合、各行各業從業人員的犧牲，因為有大家的努力、認真遵守隔離政策、配合防疫措施，才能在2個多月後便迎來疫情逐漸平穩消息。

戴誠志更感謝京城銀同仁們，在最人心惶惶的時刻仍堅守崗位、齊心抗疫，持續提供客戶金融服務與關懷。他認為，疫情雖拉開了社交距離，但「心無懼，心無距」，為延續這份感動，將再次發起「不找零運動」，於8月2日入帳現金5000元到同仁帳戶。

戴誠志表示，希望各位同仁在配合防疫政策下，帶著家人、朋友到生活周遭的商家消費，試試「消費不找零」，感恩彼此的犧牲奉獻，用這份小小的心意，為受限的生活增添一點力量，「謝謝你，在這島上一起努力的每一個人」。