不鏽鋼上游鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)等將在本周開出8月盤價，由於國際鎳價飆升至每公噸1.9萬美元之上，且印尼青山對台報價不斷調漲、累計至少每公噸漲150美元，業界預期台灣鋼廠8月盤價也是漲定了，且將是連續第四個月漲價。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，預期8月每噸漲幅上看4000元，累計漲幅可能來到2萬元。

國際鎳價近一季以來，都是向上走勢，3月LME鎳現貨價格平均約在16,000美元大關，後續一路走高：3~4月漲到每噸16,000~17,000美元，5~6月漲上17,000~18,000元，6月下旬持穩在18,000美元後，迄今再漲上19000美元之上。

除了鎳金屬，鉻鐵近期也因為供應端問題而身價翻漲，不鏽鋼大廠印尼青山持續調高出口報價。據鋼廠指出，自7月上旬以來，短短3週時間，印尼青山報價已經累計調漲約每公噸150美元、達約2,600美元。

業者認為，在原料面價格大漲下，不鏽鋼上游鋼廠燁聯8月盤價將是漲定了，預測可能每公噸大漲4,000元甚至更高。

隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)、建錩(5014)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。

回顧先前，俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳原料價格上漲，且市場需求強勁，上游不鏽鋼廠燁聯7月盤價續漲，其中，內銷304系每噸漲2000元，430系持平，316L附價漲5000元；外銷304系漲50~150美元，430系漲100美元，316L附價漲200美元。

燁聯6月不鏽鋼盤價大漲，內銷304系大漲每噸12000元，430系漲6000元，316L附價漲2000元；外銷304系大漲400~450美元，430系漲150~200美元，316L附價漲60美元。燁聯5月盤價止跌回漲，內銷每公噸調高2,000元，外銷漲50美元至100美元。