永捷(4714)受惠歐美解封，化工業開始報復性復甦，下游廠商積極拉貨及兩大新客戶開始下單，產能稼動率不斷提高，今年營運可望擺脫去年疫情陰霾，展現3～5成業績復甦力道。

此外，永光（1711）也在疫情逐漸受控下，整體客戶需求回穩增溫，前5月稅前淨利3.26億元，年成長158％；6月營收年增56.08％。第三季電子、特化需求增溫，表現更上層樓。

永捷安定廠以PU樹脂產品為主，開工率約9成；麻豆廠產品為聚酯多元醇、熱塑性聚氨酯(TPU)等，開工率約6～7成。歐美疫情獲得控制陸續解封，鞋材、服飾等終場消費需求開始復甦，加上東京奧運舉辦客戶訂單回穩，6月營收年增213.7％；上半年業績年增30.18％。

永捷爭取歐洲化工客戶接單第三季明朗化，帶動化工產品線成長，以及OLED面板HC材料通過中國大陸面板廠功能性測試認證，出貨時程亦落在下半年，營運將優於上半年。

強化利基能量，永捷董事會已通過投資IC設計公司世紀民生(5314)17％股權，並會擔任董事席次，以期藉此切入車用市場與智慧建築；另，著手規劃與皮革廠進行上下游垂直整合以擴大營運規模。

永光因特化產品與電子化學品受到各地工業活動恢復需求轉好所致，帶動產品組合轉佳，毛利率向上提振。醫藥各項主要產品批量放大與新產品相繼推出，為業績帶來正向挹注；並大力推展代工業務，增加稼動率，並藉由與新藥公司合作，帶動商機，強化長期利基。

永光指出，特化高附加價值光安定劑產品銷售穩健推進；電子化學品更應疫情肆虐，商業型態改為零接觸、遠距通訊，進而帶動半導體、光電產業需求上揚，營運加速推進。