合歡山區停車場依規降載50％、武嶺觀景台亦降載50％，容留人數為52人。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

武嶺觀景台為遊客打卡重點區域，太管處呼籲遊客遵循規定，減少群聚。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎三級警戒今降為二級，太魯閣國家公園管處考量遊客需求，除開放部分遊憩景點及步道外，各停車場停車數仍依歸降載50％，不過微解封時曾出現大量人車趕上合歡山看日出，太管處提醒，合歡山地區停車空間有限，合歡山路段也就是台14甲線29至34公里昆陽至克難關，兩側均禁止臨時停車，將會加強取締。

降級首日上午台8線中橫公路交通平順，未見大批遊客上山，但微解封時合歡山湧入大批避暑民眾，入夜時，一度出現大批人車上山看日出，導致合歡山遊客中心前停車場已停滿車輛，警方漏夜維持交通警戒。

因此太管處今提醒，合歡山區停車場依規降載50％、武嶺觀景台亦降載50％，容留人數為52人、合歡山管理站展示館容留人數50人、生態保護區暫不開放，依照衛福部規定販賣部餐飲僅提供外帶，如內用應有隔板、採梅花座；另外提醒遊客除飲食外，外出需全程配戴口罩，並保持社交距離。

太管處說，疫情降級後，合歡山區的遊客恐增多，當地停車空間有限加上多數路段蜿蜒坡陡路幅狹窄，若再加上遊憩及登山活動遊客車輛眾多，極易造成合歡山地區道路壅塞回堵情況，依規定台14甲線29~34k昆陽~克難關（昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關）路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰，如果道路壅塞或人潮太多則不要上山，建議另做行程規劃。

太管處將聯合保七總隊第九大隊，持續執行合歡山地區防疫管制措施，武嶺觀景台為遊客打卡重點區域，更會加強巡查容留控管及取締違規行為，並利用官網、臉書及公路資訊看板，發布合歡山區交通人流訊息，方便遊客即時取得資訊。合歡山四季皆美，雖然疫情警戒降級，但仍有相當的感染風險，請民眾盡量減少外出，減少被感染的機會與傳播途徑。