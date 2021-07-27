目前就讀嘉義高中的吳家愷（中）榮獲今年國際生物奧林匹亞金牌。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

目前就讀國立嘉義高中三年級的杞亮昀、吳家愷，今年在葡萄牙主辦的第32屆國際生物奧林匹亞競賽中，雙雙獲得金牌，嘉義縣長翁章梁27日前往兩名學生家中貼紅榜，祝賀兩名為國爭光的學生。

今年在76個國家、304名參賽學生中，經歷初賽、複賽、選拔營及決選營的層層關卡，我國4名參賽學生全數榮獲金牌，國際排名與中國並列第1名，其中兩名得主是嘉義縣學子。翁章梁表示，兩名嘉義子弟勇奪金牌，真的很不簡單，嘉義縣與有榮焉，他們是「台灣之光」、「嘉義之光」。

杞亮昀與吳家愷對生物科學有濃厚的興趣，除了課內成績優異，平常都會再尋求課外讀物閱讀，增加知識廣度，憑藉對生物的知識累積與熱情，一舉奪得金牌。

杞亮昀的母親陳美蘭表示，「成功的人來自於自律的普通人」，彰顯自律的重要性，杞亮昀作息規律，幾乎都是12點前睡覺，4點起床讀書、運動，每天慢跑5公里，在運動與藝術方面都有優異的表現，感謝師長和各界的栽培，今年申請就讀臺灣大學醫學系，期望涉獵臨床與研究，用所學造福世界。

吳家愷從小因看漫畫，訂定志向參加生物奧林匹亞，父親吳寶同指出，吳家愷自律學習，以前家裡有顯微鏡，閒暇時會去觀察水池，一邊觀察生物細胞，一邊領略生物科學的美感。吳家愷目前已申請上高雄醫學大學醫學系，但會再嘗試別的管道，最大的希望就是利用金牌成績保送陽明交通大學醫學系。