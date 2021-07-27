【旅遊經 編輯部報導】

外星怪獸入侵海港？這不是在國外，是在南台灣的恆春半島，屏東車城鄉海口港出現一座超大「怪獸」，佔據看海美術館屋頂，原來是最新登場的「春江獸月夜-阿咧特展」所打造的裝置藝術，14公尺高、重逾400公斤的「春江獸」，怪奇、有趣，也成為恆春半島最新的藝術地標。「春江獸月夜-阿咧特展」於今(27)日登場，至9月5日止。在展覽之中，將展出水墨畫18件、立體雕塑20件，其中最顯目的就是佔據看海美術館屋頂的春江獸。

「恆春半島不只有陽光、沙灘，更可以是藝術之地！」，屏東縣長潘孟安指出，恆春半島一直是國內外遊客最喜愛的旅遊勝地，遊客族群年齡層較為年輕，此次和國內當代藝術家阿咧合作，引進前衛、奇幻的創作，強烈的藝術性帶來視覺衝擊，也是突破大眾對國境之南的印象。

屏東縣政府近年整修閒置的海口港空間變成「落山風之吹風看海地」，原本的候船室變身為全國唯一的看海美術館，縣府從2018年起連續在這裡辦理二屆落山風藝術季，結合地景、特殊的天候條件，來營造獨特的藝術氛圍，為原本寂寞的港邊村落注入新的「藝術」生命力，也為恆春半島開創出不一樣的旅遊體驗。

「阿咧」源自日文「あれ」(那個是)，阿咧自喻為「旁觀者」，他喜歡觀察生活周遭發現有趣的事，擅長以自身的感觸和無邊際的奇，想加上幽默力發展出自己的圖像宇宙。熱愛玩具的他，特別鍾情怪獸，他認為「怪獸」往往被刻板地視為正義的對立面，但他會不自覺站在怪獸的立場，希望藉由創作出情緒感染力強烈的怪奇生物，挑戰人們對於貌似醜露、又不具價值的存在提出質疑，並打破對立。

屏東傳播暨國際事務處指出，阿咧的作品獨樹一幟，他7月份在東京與日本當代藝術家中村萌等人聯展，掀起不小迴響，此次邀請他作為看海美術館的首展，奇幻的藝術風格，非常引人注目。在阿咧的創作想像中，它來自海底，在一個花好月圓之夜背上行囊，浮出海面來到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道美術館屋頂有什麼？

在展品之中，最受矚目即是將春江獸具象化，以高14公尺、重逾400公斤的春江獸，環抱著美術館，背後就是海口港，彷彿就是從海底爬出來的，民眾不僅可以對春江獸遠觀，民眾更可以走上美術館屋頂吹風看海廊道，近距離和怪獸合影。

「春江獸月夜」特展配合疫情2級警戒，採預約入館、單一動線參觀，每日開放四場次，每場次限時2小時、限量容留50人，場次間將進行清場消毒，每日200個入館名額，喜歡的朋友動作要快。預約資訊及線上觀展請至屏東縣政府官網、「春江獸月夜」展覽官網 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。