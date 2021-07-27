【旅遊經 編輯部報導】

今(27)日防疫降為二級警戒，人民出遊的狀況大增，但對於還沒有打疫苗的民眾而言，出門防疫更加擔心，「視」界旅遊相較之下安心，也更能平衡心情，桃園於2018年開始建置觀光即時影像，至今已建置10支觀光即時影像，景點包含：大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街、虎頭山奧爾森林學堂，尤其防疫期間，民眾在家即可透過行動裝置或電腦螢幕24小時欣賞桃園在地美景，如：今(2021)年因應石門水庫水情減少，不少民眾至石門水庫即時影像YouTube聊天室「祈雨」，一同等待水庫降雨，最高同時觀看人數達9000人、最高當日觀看數達76萬人次。

為響應民眾對桃園觀光即時影像的喜愛，桃園觀光旅遊局特別結合影音服務，首創即時影像頻道，於永安漁港架設1支4K高解析度即時影像，於今(27日)正式上線，大家搜尋桃園觀光導覽網-影音閣-即時影像即可觀看，一邊聆聽音樂，一邊欣賞永安漁港的濱海漁港景色，繁華的漁港風光結合美麗的夕陽使海景更顯浪漫，轉個視角還可以欣賞今(2021)年全新完工以海螺造型設計的海螺館，讓大家不受距離限制，透過螢幕就能身歷其境觀看桃園人氣漁港的四季樣態，同時也可以了解當日天氣資訊，並獲得最新推廣訊息。

桃園觀光即時影像上線至今，累積瀏覽量約1485萬次，其中境外遊客瀏覽量約535萬次，以日本、美國瀏覽人數居多，顯示即時影像不只國內民眾喜愛，境外遊客也很感興趣，在新冠肺炎疫情期間，境外旅客瀏覽比例更由44%大幅上升至66%，成長高達22%，也以科技技術將桃園美景行銷至「視」界。