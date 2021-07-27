北市衛生局公布案15681足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案15680足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案15667足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今公布4例確診足跡，案15667 在23日確診，為管理公司員工，初判可能感染源為新北市確診者案15604，個案16日曾到過的台北市立美術館7／25已完成清消，7／26例行性休館，17日則入住洛碁大飯店南京館25日已完成清消。

另一名個案15680在25日確診，為飲料店打工人員，初判可能感染源為新北市確診者案15655，個案工作場域7／26已完成清消，7／26-7／28停業3天。

另外個案15681在25日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在21日至23日到過的World Gym大直店，時間都是早上6點至7點半，25日已完成清消，7／26-7／28停業3天。

至於個案15682在24日確診，初判可能感染源為新北市確診者案15675，個案曾在22日晚上7點40分至10點10分到過的台北長春國賓影城，影廳已在7／26完成清消，7／26-7／28停業3天。