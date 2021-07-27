王傳一停工期間都在當女兒奴。（三立提供）

王傳一停工期間都在當女兒奴。（三立提供）

王傳一樂當女兒奴，跟女兒互塗指甲油。（三立提供）

謝佳見樂當狗奴。（三立提供）

三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》日前因疫情嚴峻，加上三立電視台傳出2名員工確診因此暫時停拍兩周。隨著疫情趨緩、防疫警戒降為二級，劇組已於25日開始復拍，目前該劇僅剩最後5集，將於下周一（8月2日）復播，即將迎來精采大結局。在休息期間，賴雅妍因為怕胖，生活過得很自律，忌口及勤做運動，保持好身材；王傳一火速做了PCR回家當「女兒奴」；謝佳見則成為名符其實的「狗奴」，天天和毛小孩形影不離的黏在一起。

內心始終掛念家人的王傳一趁劇組臨時休組，做了快篩及PCR的雙重檢測後，確認沒問題才敢回家，已經65天沒有見到女兒的他自嘲「女兒可能都快不認得老爸了」，回到家中，女兒以跑百米的速度衝過來要抱他，卻被他制止：「停！把拔要先洗手消毒、全身的衣服換過才能抱抱。」貼心的女兒一直很乖地跟在他身後，期待爸爸忙完後可以陪她玩，王傳一感動地說：「親情沒有距離，即使再久不見，第一時間還是會衝過來迎接老爸。」

前些日子王傳一每天早晨都被女兒這個小鬧鐘叫醒，想要賴床都不行，他在臉書上貼出和女兒互擦指甲油的溫馨照片，粉絲們熱烈按讚留言，王傳一笑說：「如果有一天女兒要我穿她的衣服、裙子，我想我應該會配合。以前說什麼我都不可能穿女裝，但人真的是會變！」連老婆都吃味的說：「女兒現在只聽爸爸的話，爸爸說什麼女兒都很配合，爸爸也只聽女兒的話，女兒說什麼爸爸都是『好好好』。」王傳一戲內是溫柔霸總，私下則是標準的女兒控，也期待殺青後有更多時間可以陪伴家人。

謝佳見笑稱自己在這段時間呈現一種「半退休」狀態，喜歡在家冥想、做瑜伽、看書，也難得空出許多時間陪伴他心愛的毛小孩，愛犬天天黏著他，謝佳見走到哪裡就跟到哪裡，連吃飯都是緊盯著他不放，令他哭笑不得，也格外珍惜能和愛犬培養感情的機會。他疫情期間減少出門，朋友們都會將自家餐廳的冷凍調理包送到他家，讓他直呼好幸福，三餐不用自己動手都有人包辦了。而他現在最期待解禁後可以到戶外曬太陽、游泳、到溪邊野餐，也希望也能機會舉辦見面會，見一見支持他的粉絲們。

至於受疫情影響而停拍2個多月、導致播出中斷的三立、台視周日偶像劇《戀愛是科學》，也已先恢復拍攝，但據悉因分流拍攝中，加上疫情仍充滿不確定性，還不確定何時恢復正式播出。