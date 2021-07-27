全國疫情警戒調降二級首日，各大藝文場館及戶外演出限度開放，然產業卻未必能立即隨大門敞開而復甦。九天民俗技藝團副團長李光正今日表示，藝文產業非餐飲業，人流進來就可以做生意，近日政院又研議新的振興辦法，媒體也報導振興措施會比去年更好，「去年是疫情守得好，但大家今年就敢出門了嗎？」籲政府在紓困之後，應要盡速推出好的振興配套措施。

民進黨「正國會」綠委陳亭妃、吳琪銘、陳秀寶、陳歐珀、黃秀芳及蔡適應，今日於線上召開記者會，邀請藝文界不同產業代表，探討如何振興藝文產業。陳亭妃表示，雖現已降級至二級，但藝文工作者屬於最晚被解封的一群，相關準備如紓困如何延長、產業如何因應趨勢轉型等議題，都仍需繼續討論。

李光正指出，日前行政院推出各類型紓困方案，然當時未有振興配套措施，其實「心裡滿挫的」。台灣音樂文化國際交流協會理事長曾長青也表示，振興看的是未來，不見得要等疫情到某一階段才開始規劃，而是可以提前部署，政府可針對提出前瞻性項目如人才培育等計畫的業者予以鼓勵，應脫離補助思維，以投融資概念催生新的商業模式，才是對產業最好的幫助。

文化部目前除推出藝文紓困4.0外，也另與文策院推出貸款專案，協助藝文工作者度過生計難關。然不論是紓困或是貸款專案，都陸續有個案卡關情形。如翔妃藝術團執行長馮百翰表示，團隊今年拿出的申請證明文件較去年齊全且繁雜，但卻屢遭退件，第一線承辦人員說團隊可以申請，但專業審委又不同意資格，「相比去年，今年審查看不懂標準，我們與部會一來一往，延宕下來也無法申請其他補助。」

陳秀寶表示，據文策院提供資料，自貸款專案開放申請至7月20號期間，演藝團體總諮詢案數共175筆，進案量是47筆，希望申貸金額達1億3千多萬，但真正受銀行徵信僅21件，資料查核與尚需補件是24件，不符合是1件，自行撤案的有1件，綜觀下來總進案量不到總諮詢3成。許多團體為中長期營運才希望申貸，希望文化部與文策院要根據申請狀況，持續滾動式檢討申貸辦理。

蔡適應表示，今年藝文紓困4.0編列45億左右，金額沒很多，申請過程也有很多困難，主張紓困不應縮水，振興也要讓藝文產業有希望，除兼職藝文工作者的補助方案要重新擬定與加強外，紓困申請時間應要更長，研擬中的振興券，也應納入藝文團體。陳亭妃表示，將綜合藝文團體及立委反映意見，送請文化部協議處理。